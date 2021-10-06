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Джон Финн

John Finn
Джон Финн
Джон Финн John Finn
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Дата рождения
30 сентября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джона Финна

Родился 30 сентября 1952 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джона Финна
Склонность
Склонность
триллер, криминал 2018, Испания / США
5.0
К звездам
К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.0
Одаренная
Одаренная
драма 2017, США
7.0
Спасатель
Спасатель
драма 2013, США
4.0
Запятнанная репутация
Запятнанная репутация
мелодрама, драма 2003, США / Германия / Франция
6.0
Анализируй то
Анализируй то
комедия 2002, США / Австралия
6.0
Мэрия
Мэрия
1996, США
5.0
Черный октябрь
Черный октябрь
боевик, триллер 1991, Великобритания / Израиль
4.0
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Финн Джонс и Джессика МакНэми сыграют в хоррор-триллере «Посетитель» Постановкой займется автор «Ученика экзорциста».
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6 октября 2021 13:05
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