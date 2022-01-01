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Джеймс Урбаняк
Джеймс Урбаняк
James Urbaniak
О персоне
Фильмография
Джеймс Урбаняк
James Urbaniak
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Дата рождения
17 сентября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеймса Урбаняка
Родился 17 сентября 1963 года. Байонна, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джеймса Урбаняка
Бьюти
драма, мелодрама
2022, США
8.0
Куда ты пропала, Бернадетт?
драма, комедия
2018, США
6.0
Дэйв сделал лабиринт
ужасы, комедия
2017, США
6.0
Мир, полный чудес
драма
2017, США
6.0
Нед Райфл
драма
2015, США
6.0
Из головы
драма
2012, США
7.0
Дневники няни
мелодрама, комедия, драма
2007, США
7.0
Фэй Грим
боевик, триллер
2006, США / Германия
6.0
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