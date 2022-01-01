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Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
Julian Sands
О персоне
Фильмография
Джулиан Сэндс
Julian Sands
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Дата рождения
4 января 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джулиана Сэндса
Родился 4 января 1958 года. Отли, Великобритания.
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Фильмография Джулиана Сэндса
Призрак монахини из Борли
драма, ужасы, мистика
2021, Великобритания
3.0
Да, балет
драма
2020, Индия
7.0
Раскрашенная птица
драма, военный
2019, Чехия / Украина / Словакия
7.0
Скрюченный домишко
детектив
2017, Великобритания
7.0
Хирокин
приключения, драма, боевик
2011, США
3.0
Гольф в королевстве
драма
2010, США
5.0
Преследователь Тоби Джагга
триллер, драма
2006, Великобритания
4.0
Ромасанта: Охота на оборотня
ужасы, боевик
2004, Испания
6.0
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