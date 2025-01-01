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Джон Вентимилья
Джон Вентимилья John Ventimiglia
Киноафиша Персоны Джон Вентимилья

Джон Вентимилья

John Ventimiglia

Дата рождения
17 июля 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Сопрано 8.7
Сопрано (1999)
Ледяной 6.6
Ледяной (2013)
Виолет и Дейзи 6.2
Виолет и Дейзи (2013)

Фильмография Джон Вентимилья

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 6 Сериалы 1 Актер 7
Мужчины развода 6.2
Мужчины развода Men of Divorce
комедия, драма 2023, США
Феномен 5.2
Феномен The Phenom
спорт, драма 2016, США
Одержимость Авы 5.6
Одержимость Авы Ava's Possessions
ужасы, фантастика, триллер, детектив 2015, США
Виолет и Дейзи 6.3
Виолет и Дейзи Violet & Daisy
драма, криминал 2013, США
Смотреть трейлер
Ледяной 6.6
Ледяной The Iceman
триллер, драма, криминал 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
На вершине мира: История Мохаммеда Али 5.8
На вершине мира: История Мохаммеда Али King of the World
драма, спорт, биография 2000, США
Сопрано 8.7
Сопрано
драма, криминал 1999, США
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