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Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Киноафиша
Персоны
Джон Вентимилья
Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Дата рождения
17 июля 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Астория, Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.7
Сопрано
(1999)
6.6
Ледяной
(2013)
6.2
Виолет и Дейзи
(2013)
Фильмография Джон Вентимилья
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2016
2015
2013
2000
1999
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
7
6.2
Мужчины развода
Men of Divorce
комедия, драма
2023, США
5.2
Феномен
The Phenom
спорт, драма
2016, США
5.6
Одержимость Авы
Ava's Possessions
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2015, США
6.3
Виолет и Дейзи
Violet & Daisy
драма, криминал
2013, США
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6.6
Ледяной
The Iceman
триллер, драма, криминал
2013, США
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Рецензия
5.8
На вершине мира: История Мохаммеда Али
King of the World
драма, спорт, биография
2000, США
8.7
Сопрано
драма, криминал
1999, США
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