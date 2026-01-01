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Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Киноафиша
Персоны
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Дата рождения
17 марта 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Цинциннати, Огайо, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марка Буна Джуниора
Родился 17 марта 1955 года. Цинциннати, Огайо, США.
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