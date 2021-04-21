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Джозеф Кросс
Джозеф Кросс
Joseph Cross
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Джозеф Кросс
Joseph Cross
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Дата рождения
28 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США
Рост
175 см
Биография Джозефа Кросса
Родился 28 мая 1986 года. Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джозефа Кросса
Двойная петля
боевик, драма, военный
2022, США
0.0
Манк
драма, биография
2020, США
7.0
Последний уик-энд
драма, комедия
2014, США
5.0
Джимми Пикар
драма
2013, США
6.0
Прирожденный гонщик
боевик, спорт
2011, США
6.0
Не оставляющий следа
ужасы, триллер
2008, США
6.0
На острой грани
драма, комедия
2006, США
7.0
Джек Фрост
драма, семейный, сказка, комедия
1998, США
4.0
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21 апреля 2021 10:51
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