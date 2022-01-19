Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос
Chris Diamantopoulos
О персоне
Фильмография
Новости
Крис Диамантополос
Chris Diamantopoulos
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
175 см
Биография Криса Диамантополоса
Родился 9 мая 1975 года. Торонто, Онтарио, Канада.
Развернуть
Фильмография Криса Диамантополоса
Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную
анимация, комедия
2022, США
7.0
Красное уведомление
боевик, комедия
2021, США
7.0
Дневник слабака
анимация, комедия, семейный
2021, США
6.0
Безграничный Бэтмен: Хаос
боевик, приключения, анимация
2015, США
5.0
Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты
боевик, приключения, анимация
2015, США
5.0
Человек против
ужасы, фантастика, триллер
2015, Канада
5.0
Эмпайр Стэйт
драма
2013, США
6.0
Черные метки
комедия
2013, Канада
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Магия классических мультфильмов Disney: вышел трейлер спецвыпуска «Удивительная зима Микки Мауса»
Зимний спецэпизод будет предварять второй сезон анимационного шоу «Удивительный мир Микки Мауса».
Написать
19 января 2022 15:51
Студия Disney выпустила трейлер мультфильма «Дневник слабака»
Анимационная лента является адаптацией одноименного фильма, который основан на серии книг писателя Джеффа Кинни.
Написать
20 октября 2021 16:25
О богах и героях: Netflix представил первый трейлер мультсериала «Кровь Зевса»
Премьера намечена на 27 октября.
Написать
6 октября 2020 13:25
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»