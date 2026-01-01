Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Шири Эпплби
Shiri Appleby
Киноафиша
Персоны
Шири Эпплби
Шири Эпплби
Shiri Appleby
Дата рождения
7 декабря 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Шири Эпплби
Родилась 7 декабря 1978 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
911 служба спасения
(2018)
8.3
Детство Шелдона
(2017)
8.0
Скорая помощь
(1994)
Фильмография Шири Эпплби
Ястреб
комедия, спорт
2026, США
6.8
Снова на воле
драма, комедия
2023, США
7.4
Кокетка
комедия
2022, США
7.1
Мэгги
комедия, мелодрама
2022, США
6.5
Королевы
драма, музыка
2021, США
6.4
Чудесные годы
семейный
2021, США
6.9
Милые обманщицы: Перфекционистки
драма, мелодрама
2019, США
6.3
Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика
2019, США
Показать еще
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить