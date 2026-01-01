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Шири Эпплби
Шири Эпплби Shiri Appleby
Киноафиша Персоны Шири Эпплби

Шири Эпплби

Shiri Appleby

Дата рождения
7 декабря 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Шири Эпплби

Родилась 7 декабря 1978 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Популярные фильмы

911 служба спасения 8.3
911 служба спасения (2018)
Детство Шелдона 8.3
Детство Шелдона (2017)
Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (1994)

Фильмография Шири Эпплби

Ястреб
Ястреб
комедия, спорт 2026, США
Снова на воле 6.8
Снова на воле
драма, комедия 2023, США
Кокетка 7.4
Кокетка
комедия 2022, США
Мэгги 7.1
Мэгги
комедия, мелодрама 2022, США
Королевы 6.5
Королевы
драма, музыка 2021, США
Чудесные годы 6.4
Чудесные годы
семейный 2021, США
Милые обманщицы: Перфекционистки 6.9
Милые обманщицы: Перфекционистки
драма, мелодрама 2019, США
Розуэлл, Нью-Мексико 6.3
Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика 2019, США
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