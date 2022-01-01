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Зак Орт
Зак Орт
Zak Orth
О персоне
Фильмография
Зак Орт
Zak Orth
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Дата рождения
15 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Либертивилл, Иллинойс, США
Рост
185 см
Биография Зака Орта
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Фильмография Зака Орта
Вампирши
комедия, ужасы, мелодрама
2012, США
6.0
Моногамия
2010, США
5.0
Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
7.0
Бакстер
драма, мелодрама, комедия
2005, США
6.0
Только ты и я
комедия, драма, мелодрама
2000, США
6.0
Неудачник
мелодрама, комедия
2000, США
6.0
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал
1996, США
7.0
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