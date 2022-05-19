Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Debi Mazar
О персоне
Фильмография
Новости
Деби Мейзар
Debi Mazar
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 августа 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
165 см
Биография Деби Мейзар
Родилась 13 августа 1964 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Деби Мейзар
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма
2017, США
6.0
Антураж
комедия
2015, США
6.0
Лавлэйс
биография
2012, США
4.0
Красная Шапочка
мюзикл, фэнтези, приключения
2006, США
4.0
Наследство
драма, триллер
1998, США
5.0
Познакомьтесь с Уолли Спарксом
комедия
1996, США
5.0
Бетховен 2
мелодрама, комедия, семейный
1993, США
7.0
Бесплатные деньги
драма, криминал, комедия
1993, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Майя Хоук сыграет со своей матерью Умой Турман в фильме «Убийственная комната»
Съемки начнутся со дня на день.
Написать
19 мая 2022 15:29
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом