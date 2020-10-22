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Майкл Поттс
Майкл Поттс
Michael Potts
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Фильмография Майкла Поттса
Ма Рейни: Мать блюза
драма, мюзикл, биография
2020, США
6.0
37
драма
2016, США
3.0
Теория заговора
триллер, мистика, мелодрама, драма
1997, США
7.0
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Netflix посмертно выдвигает Чедвика Боузмана на «Оскар»
Покойной звезде прочат номинацию за драму «Ма Рейни: Мать блюза».
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22 октября 2020 12:28
Вышел трейлер последнего фильма с Чедвиком Боузманом «Ма Рейни: Мать блюза»
Картина выходит 18 декабря.
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21 октября 2020 10:37
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