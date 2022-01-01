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Даллас Робертс
Даллас Робертс
Dallas Roberts
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Даллас Робертс
Dallas Roberts
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Дата рождения
10 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Даллас Робертс
Родился 10 мая 1970. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Даллас Робертс
Эксперимент «Офис» 2
ужасы, боевик, комедия
2017, США
6.0
Далласский клуб покупателей
драма
2013, США
7.0
Дверь
ужасы, триллер
2013, США
5.0
Схватка
триллер
2012, США
7.0
Психоаналитик
драма
2009, США
7.0
Гении
мелодрама, драма, комедия
2009, США
6.0
Обличитель
драма, фантастика, триллер, ужасы
2009, США / Великобритания
6.0
Джошуа
триллер
2007, США
5.0
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