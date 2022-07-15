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Линда Эмонд
Линда Эмонд
Linda Emond
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Линда Эмонд
Linda Emond
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Дата рождения
22 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США
Биография Линды Эмонд
Родилась 22 мая 1959 года. Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Линды Эмонд
Во всё тяжкое
драма, комедия
2018, США
7.0
Возмущение
драма
2016, США
7.0
Три поколения
драма, комедия
2015, США
5.0
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Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент»
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