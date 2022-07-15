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Линда Эмонд

Linda Emond
Линда Эмонд
Линда Эмонд Linda Emond
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Дата рождения
22 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США
Биография Линды Эмонд

Родилась 22 мая 1959 года. Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.

Фильмография Линды Эмонд
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.0
Возмущение
Возмущение
драма 2016, США
7.0
Три поколения
Три поколения
драма, комедия 2015, США
5.0
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Психотерапевт Стив Карелл пытается помочь похитившему его маньяку в трейлере мини-сериала «Пациент» Серийного убийцу сыграл Донал Глисон.
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15 июля 2022 11:09
Актер из «Блеска» Алекс Рич сыграет со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном в мини-сериале «Пациент» По сюжету, серийный убийца похитит психотерапевта, чтобы тот помог ему справиться с тягой к преступлениям.
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9 февраля 2022 10:58
Серийный убийца Донал Глисон похитит психотерапевта Стива Карелла в мини-сериале «Пациент» За проект отвечают создатели «Американцев» и канал FX.
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12 января 2022 15:15
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