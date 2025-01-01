Меню
Элементарно
Цитаты
Цитаты из сериала Элементарно
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Sherlock Holmes
Я ничего не жду, и поэтому я такой исключительный детектив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
