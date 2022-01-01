Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Алан Баш
Дэвид Алан Баш
David Alan Basche
О персоне
Фильмография
Дэвид Алан Баш
David Alan Basche
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Хартфорд, Коннектикут, США
Рост
183 см
Биография Дэвида Алана Баша
Развернуть
Фильмография Дэвида Алана Баша
Проклятый дом 5
ужасы
2021, США
4.0
Война миров
триллер, фантастика, драма
2005, США
7.0
Во всей красе
драма, комедия, мелодрама
2002, США
5.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»