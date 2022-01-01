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Джеймс Кайсон Ли
Джеймс Кайсон Ли
James Kyson Lee
О персоне
Фильмография
Джеймс Кайсон Ли
James Kyson Lee
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Дата рождения
13 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
173 см
Биография Джеймса Кайсона Ли
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