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Гленн Флешлер

Glenn Fleshler
Гленн Флешлер
Гленн Флешлер Glenn Fleshler
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Дата рождения
5 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Гленна Флешлера

Гленн Флешлер был рожден в Нью-Йорке 5 сентября 1968 года в еврейской семье. Будущий актер поступил в Нью-Йоркский университет на факультет изящных искусств, который закончил в степени магистра.

Фильмография Гленна Флешлера исчисляется многочисленными работами в полнометражных фильмах и телесериалах. Впервые Гленн появился на экране кино в 1997 году в фильме «Дороже рубинов».  В 2019 году в прокат вышел нашумевший фильм «Джокер», где Гленн Флешлер сыграл персонажа второго плана.

Гленна Флешлера также можно встретить в первом сезоне любимого многими драматического сериала «Настоящий детектив», где он сыграл зловещего газонокосильщика и главного антагониста героя Мэттью Макконахи. Специфическая внешность актера привлекает к нему внимание организаторов таких же специфических проектов. Гленн Флешлер предстал в третьем сезоне сериала «Ганнибал» в роли доктора и помощника Мейсона Вергера, одиозного и жестокого богача.

Кроме кинематографа Гленн Флешлер играет и в театре. Актер участвовал в таких бродвейских постановках, как «Венецианский купец», «Смерть коммивояжера», «Парни и куколки». За пределами Бродвея работа Флешлера отмечена пьесами «Мера за Меру», «Перикл, царь Тирский».

Интересные факты о Гленне Флешлере
  • Гленна Флешлера можно встретить в сериале «Секс в большом городе» в роли «секретной страсти» Шарлотты;
  • Несмотря на то, что в телесериале «Настоящий детектив» Гленн Флешлер сыграл маньяка-великана, настоящий рост актера составляет 185 сантиметров;
  • Гленн Флешлер получил награду за «Выдающуюся производительность ансамбля» премии «Драма Деск».
Фильмография Гленна Флешлера
Одинокий волк
Одинокий волк
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Птица высокого полёта
Птица высокого полёта
драма 2019, США
6.0
Чайка
Чайка
драма, комедия 2018, США
5.0
Божий карман
Божий карман
драма 2014, США
6.0
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