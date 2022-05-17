Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гбенга Акиннагбе
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
О персоне
Фильмография
Новости
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Гбенги Акиннагбе
Родился 12 декабря 1978 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Гбенги Акиннагбе
Идентичность
драма
2021, Великобритания
7.0
Солнце тоже звезда
драма
2019, США
5.0
Обход
триллер
2017, Великобритания / ЮАР
6.0
Выигрышный билет
комедия
2010, США
5.0
Опасные пассажиры поезда 123
триллер
2009, США
7.0
Дикари
комедия, драма
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джефф Бриджес расправляется с врагами в духе Джона Уика в трейлере сериала «Старик»
Актер вернулся к съемкам, пройдя лечение от рака.
Написать
17 мая 2022 13:58
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»