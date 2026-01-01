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Кэти Нэджими
Kathy Najimy
Киноафиша
Персоны
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Kathy Najimy
Дата рождения
6 февраля 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Кэти Нэджими
Родилась 6 февраля 1957 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.5
ВАЛЛ-И
(2008)
8.0
Вице-президент
(2012)
7.9
Диагнозу вопреки
(2010)
Фильмография Кэти Нэджими
7.8
Прыгуны
Hoppers
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Фокус-покус 2
Hocus Pocus 2
комедия, семейный, фэнтези
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Компания на праздники
Single All the Way
комедия, драма, мелодрама
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Дунканвилль
комедия
2020, США
6.3
Пышка
Dumplin
мелодрама, комедия, мюзикл
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Юная
комедия, мелодрама
2015, США
6.1
Рождественская мелодия
A Christmas Melody
комедия, музыка, мелодрама
2015, США
6
Внутри Эми Шумер
комедия, телешоу
2013, США
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