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Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Kathy Najimy
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Кэти Нэджими
Kathy Najimy
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Дата рождения
6 февраля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэти Нэджими
Родилась 6 февраля 1957 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Фильмография Кэти Нэджими
Фокус-покус 2
комедия, семейный, фэнтези
2022, США
0.0
Компания на праздники
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Рождественская мелодия
комедия, музыка, мелодрама
2015, США
6.0
Рождество Мэдеи
комедия
2013, США
4.0
Проклятье моей мамы
комедия
2012, США
7.0
Феи
семейный, анимация, фэнтези
2008, США
7.0
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация
2008, США
8.0
Проблески надежды
комедия, мелодрама, драма
1998, США
6.0
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Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2»
Свеча с черным пламенем вновь зажжена.
Написать
28 июня 2022 17:39
Съемки «Фокус-покуса 2» подошли к концу
Премьера состоится уже осенью этого года на Disney+.
Написать
31 января 2022 13:00
Студия Disney огласила время выхода «Фокуса-покуса 2», сиквела «Очарованной» и переосмысления «Оптом дешевле»
Также появились первые промоматериалы проектов.
Написать
15 ноября 2021 13:18
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