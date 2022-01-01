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Майкл Кристофер
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
О персоне
Фильмография
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
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Дата рождения
22 января 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Трентон, Нью-Джерси, США
Биография Майкла Кристофера
Родился 22 января 1945 года. Трентон, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Майкла Кристофера
Ночной портье
драма, криминал
2020, США
5.0
Соблазн
триллер, драма
2001, Франция / США
7.0
Джиа
драма, биография
1998, США
8.0
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