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Майкл Кристофер

Michael Cristofer
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер Michael Cristofer
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Дата рождения
22 января 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Трентон, Нью-Джерси, США
Биография Майкла Кристофера

Родился 22 января 1945 года. Трентон, Нью-Джерси, США.

Фильмография Майкла Кристофера
Ночной портье
Ночной портье
драма, криминал 2020, США
5.0
Соблазн
Соблазн
триллер, драма 2001, Франция / США
7.0
Джиа
Джиа
драма, биография 1998, США
8.0
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