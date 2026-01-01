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Майкл Кристофер
Michael Cristofer
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Персоны
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер
Michael Cristofer
Дата рождения
22 января 1945
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Трентон, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Биография Майкла Кристофера
Родился 22 января 1945 года. Трентон, Нью-Джерси, США.
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8.1
Мистер Робот
драма, криминал, триллер
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2015, Мексика / Франция
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