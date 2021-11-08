Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ванесса Аспильяга

Ванесса Аспильяга

Vanessa Aspillaga
Ванесса Аспильяга
Ванесса Аспильяга Vanessa Aspillaga
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Майами-Бич, Флорида, США
Рост
165 см
Биография Ванессы Аспильяги

Родилась 16 сентября 1972 года. Майами-Бич, Флорида, США.

Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Солдат Майкл Б Джордан адресует письма своему сыну в новом трейлере драмы «Дневник для Джордана» Снял ленту, основанную на реальных событиях, Дензел Вашингтон.
Написать
8 ноября 2021 17:02
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши