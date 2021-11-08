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Ванесса Аспильяга
Ванесса Аспильяга
Vanessa Aspillaga
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Ванесса Аспильяга
Vanessa Aspillaga
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Дата рождения
16 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Майами-Бич, Флорида, США
Рост
165 см
Биография Ванессы Аспильяги
Родилась 16 сентября 1972 года. Майами-Бич, Флорида, США.
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8 ноября 2021 17:02
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