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Киноафиша Сериалы Элементарно Сезоны
Элементарно (2012 - 2019), список сезонов Elementary 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
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Список сезонов сериала «Элементарно»
Элементарно - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
Элементарно - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 24 эпизода
 
Элементарно - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 24 эпизода
 
Элементарно - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 24 эпизода
 
Элементарно - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 24 эпизода
 
Элементарно - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 21 эпизод
 
Элементарно - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2019, 13 эпизодов
 
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