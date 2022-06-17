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Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
James Hong
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Джеймс Хонг
James Hong
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Дата рождения
22 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джеймс Хонг
Родился 22 февраля 1929 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
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Фильмография Джеймс Хонг
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия
2022, США
6.0
Я краснею
приключения, анимация, комедия
2022, Канада
7.0
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
7.0
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
боевик, приключения, анимация, короткометражный
2016, США
7.0
Том и Джерри: Шпион Квест
приключения, анимация
2015, США
6.0
Король обезьян
анимация, детский
2015, Китай
6.0
Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал
2013, США
7.0
Защитник
криминал
2011, США
7.0
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По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов.
Написать
17 июня 2022 10:53
«Душа дракона»: фанатов Бэтмена ждет новый мультфильм в 2021 году
Темный рыцарь будет противостоять злу в компании мастеров боевых искусств.
Написать
13 августа 2020 15:45
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