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Джеймс Хонг

James Hong
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг James Hong
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Дата рождения
22 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джеймс Хонг

Родился 22 февраля 1929 года. Миннеаполис, Миннесота, США.

Фильмография Джеймс Хонг
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.0
Я краснею
Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.0
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.0
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
боевик, приключения, анимация, короткометражный 2016, США
7.0
Том и Джерри: Шпион Квест
Том и Джерри: Шпион Квест
приключения, анимация 2015, США
6.0
Король обезьян
Король обезьян
анимация, детский 2015, Китай
6.0
Призрачный патруль
Призрачный патруль
боевик, комедия, криминал 2013, США
7.0
Защитник
Защитник
криминал 2011, США
7.0
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По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон» Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов.
Написать
17 июня 2022 10:53
«Душа дракона»: фанатов Бэтмена ждет новый мультфильм в 2021 году Темный рыцарь будет противостоять злу в компании мастеров боевых искусств. 
Написать
13 августа 2020 15:45
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