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Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
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Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
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Дата рождения
6 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Блумфилд, Коннектикут, США
Рост
157 см
Биография Аники Нони Роуз
Родилась 6 сентября 1972 года. Блумфилд, Коннектикут, США.
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Фильмография Аники Нони Роуз
Мистер Джангл и рождественское путешествие
мюзикл, фэнтези, семейный
2020, США
6.0
Оперативная съемка
ужасы, мистика, триллер
2020, США
5.0
Нация убийц
триллер
2018, США
3.0
Весь этот мир
драма
2017, США
7.0
Половина жёлтого солнца
2013, Нигерия / Великобритания
5.0
Крут как я
драма, комедия
2013, США
5.0
Песни о любви
драма
2011, США
7.0
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
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