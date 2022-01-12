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Девин Рэтрей
Девин Рэтрей
Devin Ratray
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Девин Рэтрей
Devin Ratray
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Дата рождения
11 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
186 см
Биография Девина Рэтрея
Родился 11 января 1977 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Девина Рэтрея
Кими
криминал, драма, триллер
2022, США
5.0
Зачинщики
криминал, боевик, комедия
2016, США
5.0
Катастрофа
триллер
2013, США
7.0
Небраска
драма, приключения
2013, США
5.0
Суррогаты
триллер, фантастика, боевик
2009, США
7.0
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
комедия, семейный, приключения
1992, США
7.0
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Релиз намечен на 10 февраля.
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12 января 2022 10:44
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«А ты налей и отойди»: как сегодня выглядят вчерашние знаменитые дети-актеры
Ответственная Галина Сергеевна из «Папиных дочек», маленькая Ксюша из «Моей прекрасной няни» и, конечно, незабываемая Диана из рекламы сока «Моя семья», фразу которой «А ты налей и отойди» многие из нас повторяют, наверное, и до сих пор – смотрим, как изменились за прошедшие годы вчерашние знаменитые дети-актеры, многие из которых взрослую жизнь с актерским ремеслом связывать и не стали.
4 комментария
14 ноября 2018 00:52
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