О персоне
Фильмография
Мигель Перес
Miguel Perez
Мигель Перес
Miguel Perez
Дата рождения
7 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Сан-Хосе, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
(2001)
Билеты
5.7
The Ascent
(2017)
Фильмография Мигель Перес
Жанр
Все
Детектив
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2017
2001
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.7
The Ascent
The Ascent
криминал, ужасы, детектив
2017, США
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Смотреть трейлер
Билеты
