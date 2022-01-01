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Джим Нортон
Джим Нортон
Jim Norton
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Джим Нортон
Jim Norton
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Дата рождения
4 января 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джим Нортон
Родился 4 января 1938 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Джим Нортон
Кукла
ужасы, триллер, драма
2015, США
6.0
Зал Джимми
драма
2014, Великобритания / Ирландия / Франция
6.0
О мышах и людях
драма, спектакль
2014, США
6.0
Месть пушистых
семейный, комедия
2010, США / ОАЭ
7.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Соломенные псы
драма, триллер
1971, США
7.0
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