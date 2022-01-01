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Джим Нортон

Jim Norton
Джим Нортон
Джим Нортон Jim Norton
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Дата рождения
4 января 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джим Нортон

Родился 4 января 1938 года. Дублин, Ирландия.

Фильмография Джим Нортон
Кукла
Кукла
ужасы, триллер, драма 2015, США
6.0
Зал Джимми
Зал Джимми
драма 2014, Великобритания / Ирландия / Франция
6.0
О мышах и людях
О мышах и людях
драма, спектакль 2014, США
6.0
Месть пушистых
Месть пушистых
семейный, комедия 2010, США / ОАЭ
7.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Соломенные псы
Соломенные псы
драма, триллер 1971, США
7.0
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