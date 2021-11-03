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Кристин Тейлор
Кристин Тейлор
Christine Taylor
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Кристин Тейлор
Christine Taylor
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Дата рождения
30 июля 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Кристин Тейлор
Родилась 30 июля 1971 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.
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Фильмография Кристин Тейлор
Образцовый самец №2
комедия
2016, США
5.0
В первый раз
мелодрама, комедия, драма
2012, США
7.0
Каблуи
комедия
2007, США
6.0
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3 ноября 2021 15:06
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