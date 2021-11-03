Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристин Тейлор

Кристин Тейлор

Christine Taylor
Кристин Тейлор
Кристин Тейлор Christine Taylor
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 июля 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Кристин Тейлор

Родилась 30 июля 1971 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.

Фильмография Кристин Тейлор
Образцовый самец №2
Образцовый самец №2
комедия 2016, США
5.0
В первый раз
В первый раз
мелодрама, комедия, драма 2012, США
7.0
Каблуи
Каблуи
комедия 2007, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мэтт Диллон, Бернадетт Питерс и другие артисты пополнили каст комедийного сериала «Высокая пустыня» Главная героиня — бывшая наркоманка, ставшая частным детективом.
Написать
3 ноября 2021 15:06
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши