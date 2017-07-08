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Нелсан Эллис Nelsan Ellis
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Нелсан Эллис

Nelsan Ellis

Дата рождения
30 ноября 1977
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 июля 2017
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Настоящая кровь 7.9
Настоящая кровь (2008)
Элементарно 7.7
Элементарно (2012)
Экспресс 7.5
Экспресс (2008)

Фильмография Нелсан Эллис

Джеймс Браун. Путь наверх 7.1
Джеймс Браун. Путь наверх Get on Up
мюзикл, драма, биография 2014, США
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Дворецкий 7.2
Дворецкий The Butler
биография, драма 2013, США
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Игры Богов 4.8
Игры Богов Gods Behaving Badly
комедия, драма 2013, США
Элементарно 7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
Фундаменталист поневоле 6.9
Фундаменталист поневоле The Reluctant Fundamentalist
триллер 2012, США / Великобритания / Катар
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Чемпион 7.2
Чемпион Secretariat
спорт, драма 2010, США
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Солист 6.7
Солист The Soloist
биография, драма, мюзикл 2009, США / Великобритания / Франция
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Настоящая кровь 7.9
Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика 2008, США
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Новости личной жизни Нелсан Эллис
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