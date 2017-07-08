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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
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Персоны
Нелсан Эллис
Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
Дата рождения
30 ноября 1977
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
8 июля 2017
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Настоящая кровь
(2008)
7.7
Элементарно
(2012)
7.5
Экспресс
(2008)
Фильмография Нелсан Эллис
7.1
Джеймс Браун. Путь наверх
Get on Up
мюзикл, драма, биография
2014, США
Смотреть трейлер
7.2
Дворецкий
The Butler
биография, драма
2013, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
4.8
Игры Богов
Gods Behaving Badly
комедия, драма
2013, США
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
6.9
Фундаменталист поневоле
The Reluctant Fundamentalist
триллер
2012, США / Великобритания / Катар
Смотреть трейлер
7.2
Чемпион
Secretariat
спорт, драма
2010, США
Смотреть трейлер
6.7
Солист
The Soloist
биография, драма, мюзикл
2009, США / Великобритания / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Настоящая кровь
драма, мелодрама, мистика
2008, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Новости личной жизни Нелсан Эллис
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