Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Деклин
Mark Deklin
Киноафиша
Персоны
Марк Деклин
Марк Деклин
Mark Deklin
Дата рождения
3 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Питтсбург, США
Актерское амплуа
Романтический герой, Фантастический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Коварные горничные
(2013)
5.4
Тарзан
(2013)
4.2
Ответ
(2015)
Фильмография Марк Деклин
Жанр
Все
Анимация
Драма
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
2015
2013
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
4.2
Ответ
The Answer
мелодрама, фантастика, триллер
2015, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.8
Коварные горничные
драма, криминал
2013, США
5.4
Тарзан
Tarzan
анимация, семейный
2013, Германия
Смотреть трейлер
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667