Марк Деклин Mark Deklin
Киноафиша Персоны Марк Деклин

Марк Деклин

Mark Deklin

Дата рождения
3 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Питтсбург, США
Актерское амплуа
Романтический герой, Фантастический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Коварные горничные 7.8
Коварные горничные (2013)
Тарзан 5.4
Тарзан (2013)
Ответ 4.2
Ответ (2015)

Фильмография Марк Деклин

Жанр
Год
Ответ 4.2
Ответ The Answer
мелодрама, фантастика, триллер 2015, США
Коварные горничные 7.8
Коварные горничные
драма, криминал 2013, США
Тарзан 5.4
Тарзан Tarzan
анимация, семейный 2013, Германия
