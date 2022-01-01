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Дуглас Ходж

Douglas Hodge
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж Douglas Hodge
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Дата рождения
25 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Плимут, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Дугласа Ходжа

Родился 25 февраля 1960 года. Плимут, Великобритания.

Фильмография Дугласа Ходжа
Любовная афера
Любовная афера
комедия 2020, Канада / Великобритания
4.0
Дьявол всегда здесь
Дьявол всегда здесь
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Гемини
Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.0
Джокер
Джокер
криминал, драма 2019, США
8.0
Дубликат
Дубликат
драма 2018, США
5.0
Точка невозврата
Точка невозврата
боевик, триллер 2018, США
6.0
Спуск 2
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.0
Сцены сексуального характера
Сцены сексуального характера
комедия, драма 2006, Великобритания
6.0
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