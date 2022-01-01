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Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Douglas Hodge
О персоне
Фильмография
Фотографии
Дуглас Ходж
Douglas Hodge
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Дата рождения
25 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Плимут, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Дугласа Ходжа
Родился 25 февраля 1960 года. Плимут, Великобритания.
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Фильмография Дугласа Ходжа
Любовная афера
комедия
2020, Канада / Великобритания
4.0
Дьявол всегда здесь
триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Гемини
боевик, драма, фантастика
2019, США
7.0
Джокер
криминал, драма
2019, США
8.0
Дубликат
драма
2018, США
5.0
Точка невозврата
боевик, триллер
2018, США
6.0
Спуск 2
ужасы, триллер, приключения
2009, Великобритания
6.0
Сцены сексуального характера
комедия, драма
2006, Великобритания
6.0
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