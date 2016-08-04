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Джон Уэртас
Джон Уэртас
Jon Huertas
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Джон Уэртас
Jon Huertas
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Дата рождения
23 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
180 см
Биография Джона Уэртаса
Родился 23 октября 1969 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Уэртаса
Крик. Кровавое посвящение
криминал, ужасы, мистика
2020, США
6.0
Арестант no name
триллер
2018, США
5.0
Хранилище
триллер
2012, США
4.0
Битва в пустыне
ужасы, фантастика, триллер
2008, США / Марокко
5.0
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Звезда «Касла» Джон Уэртас снимется в новом сериале «Это мы»
После неожиданного завершения сериала «Касл» весной 2016 года Джон Уэртас, знакомый поклонникам «Касла» по роли детектива Хавьера Эспозито, без работы не остался. В ближайшем
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4 августа 2016 14:12
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