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Джон Уэртас

Jon Huertas
Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
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Дата рождения
23 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
180 см
Биография Джона Уэртаса

Родился 23 октября 1969 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джона Уэртаса
Крик. Кровавое посвящение
Крик. Кровавое посвящение
криминал, ужасы, мистика 2020, США
6.0
Арестант no name
Арестант no name
триллер 2018, США
5.0
Хранилище
Хранилище
триллер 2012, США
4.0
Битва в пустыне
Битва в пустыне
ужасы, фантастика, триллер 2008, США / Марокко
5.0
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Звезда «Касла» Джон Уэртас снимется в новом сериале «Это мы» После неожиданного завершения сериала «Касл» весной 2016 года Джон Уэртас, знакомый поклонникам «Касла» по роли детектива Хавьера Эспозито, без работы не остался. В ближайшем
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4 августа 2016 14:12
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