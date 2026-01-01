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Фильмография
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Киноафиша
Персоны
Ли Тергесен
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Дата рождения
8 июля 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Эссекс, Коннектикут, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Ли Тергесена
Родился 8 июля 1965 года. Эссекс, Коннектикут, США.
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Популярные фильмы
8.5
Тюрьма «ОZ»
(1997)
8.3
Сорвиголова
(2015)
8.2
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(2011)
Фильмография Ли Тергесена
7.6
Следопыт
драма, криминал
2024, США
7.1
Друг семьи
криминал, мини-сериал
2022, США
7
Обвиняемые
драма, криминал
2022, США
8.1
Черная птица
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, США
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
6.3
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер
2018, США
7.1
Без вести
драма, криминал
2017, Германия/Франция/США
8.2
Хорошая борьба
драма
2017, США
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