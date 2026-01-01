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Ли Тергесен
Ли Тергесен Lee Tergesen
Киноафиша Персоны Ли Тергесен

Ли Тергесен

Lee Tergesen

Дата рождения
8 июля 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Эссекс, Коннектикут, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Ли Тергесена

Родился 8 июля 1965 года. Эссекс, Коннектикут, США.

Популярные фильмы

Тюрьма «ОZ» 8.5
Тюрьма «ОZ» (1997)
Сорвиголова 8.3
Сорвиголова (2015)
В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)

Фильмография Ли Тергесена

Следопыт 7.6
Следопыт
драма, криминал 2024, США
Друг семьи 7.1
Друг семьи
криминал, мини-сериал 2022, США
Обвиняемые 7
Обвиняемые
драма, криминал 2022, США
Черная птица 8.1
Черная птица
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, США
Уравнитель 5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив 2021, США
Судная ночь 6.3
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
Без вести 7.1
Без вести
драма, криминал 2017, Германия/Франция/США
Хорошая борьба 8.2
Хорошая борьба
драма 2017, США
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