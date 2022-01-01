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Ли Тергесен
Ли Тергесен
Lee Tergesen
О персоне
Фильмография
Ли Тергесен
Lee Tergesen
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Дата рождения
8 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Эссекс, Коннектикут, США
Рост
179 см
Биография Ли Тергесена
Родился 8 июля 1965 года. Эссекс, Коннектикут, США.
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Фильмография Ли Тергесена
Коллекционер 2
ужасы
2012, США
7.0
Никто не выжил
триллер, ужасы
2012, США
7.0
Красные хвосты
военный, приключения, драма, боевик, исторический
2012, США
7.0
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма
2004, США
6.0
Монстр
драма, криминал
2003, Германия / США
6.0
Шафт
драма, триллер, боевик, криминал
2000, Германия / США
7.0
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