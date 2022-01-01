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Киноафиша Персоны Ли Тергесен

Ли Тергесен

Lee Tergesen
Ли Тергесен
Ли Тергесен Lee Tergesen
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Дата рождения
8 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Эссекс, Коннектикут, США
Рост
179 см
Биография Ли Тергесена

Родился 8 июля 1965 года. Эссекс, Коннектикут, США.

Фильмография Ли Тергесена
Коллекционер 2
Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.0
Никто не выжил
Никто не выжил
триллер, ужасы 2012, США
7.0
Красные хвосты
Красные хвосты
военный, приключения, драма, боевик, исторический 2012, США
7.0
Забытое
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма 2004, США
6.0
Монстр
Монстр
драма, криминал 2003, Германия / США
6.0
Шафт
Шафт
драма, триллер, боевик, криминал 2000, Германия / США
7.0
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