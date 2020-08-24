Содержание:

Натали Дормер - Фильмы

- Натали Дормер - «Тюдоры»

- Натали Дормер - «Игра престолов»

- Натали Дормер - «Голодные игры: Сойка-пересмешница»

Натали Дормер - Личная жизнь



Натали Дормер родилась 11 февраля 1982 года в Рединге, графство Беркшир, и была старшей в семье с тремя детьми. Ее мать была домохозяйкой, а отчим строителем. С детства Дормер училась в школе танцев и в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа.





Натали Дормер - Фильмы



В 2005 году актриса сыграла свою первую роль в кино - появилась образе Виктории в фильме Лассе Халльстрема «Казанова». Дормер настолько поразила режиссера, что он расширил ее изначально эпизодическую роль. Сразу после этого студия Disney предложила актрисе три разных проекта, но ни один из них так и не был реализован. Вместо этого Дормер появилась в сериалах «Далекие берега» и «Ребус: висячий сад». После небольшого, но болезненного перерыва в карьере актриса получила роль Анны Болейн в сериале «Тюдоры», где снималась на протяжении первых двух сезонов. Наконец к Дормер пришел успех, и она появилась в картинах «Город жизни» и «Без изъяна», а после этого получила главную роль в фильме ужасов «Лес призраков». В 2011 году актриса сыграла в исторической ленте «Мы. Верим в любовь», который поставила и продюссировала Мадонна, но он обернулся провалом. В 2011 году Дормер получила одну из главных ролей в британском телешоу «Шелк» о лондонской коллегии адвокатов, кроме того, стало известно об ее участии в проекте «Игра престолов». Еще через два года актриса сыграла роль Ирэн Адлер (она же - Джейми Мориарти) в телесериале о Шерлоке Холмсе «Элементарно».





Натали Дормер - «Тюдоры»



С 2007 по 2010 годы Дормер снималась в историческом сериале канала Showtime о династии Тюдоров в XVI веке. Режиссером сериала стал Майкл Херст, действие сосредоточено преимущественно в период правления Генриха VIII (Джонатан Риз Майерс). Молодой король озабочен распространением лютеранства в Англии, а так же необходимостью обзавестись наследником. Поскольку из всех его законных детей от Екатерины Арагонской (Мария Дойл-Кеннеди) выжила лишь принцесса Мария, а остальные дети являются бастардами, он решается пройти против церкви, развестись с Екатериной и жениться на дерзкой красавице Анне Болейн (Натали Дормер).





Натали Дормер - «Игра престолов»



В 2011 году Дормер присоединилась к актерскому составу телевизионного блокбастера «Игра престолов», поставленного Дэвидом Бэниоффом и Дэниэлом Уайссом по серии романов Джорджа Мартина «Песнь огня и пламени» для канала HBO. Действие сериала происходит в вымышленном мире, отдаленно напоминающем средневековую Европу, а так же, кроме людей, населенном драконами и нежитью. Натали Дормер исполняет роль Маргери Тирелл, амбициозной наследницы одного из благородных кланов, претендующих на Железный трон королевства Вестерос. Сериал получил огромное количество наград, в том числе 38 прайм-таймовых премий «Эмми».





Натали Дормер - «Голодные игры: Сойка-пересмешница»





В 2014 году Дормер снялась в третьем и четвертом фильмах из серии «Голодные игры», остросюжетной антиутопии для подростков, в которой молодая нелюдимая девушка Китнисс (Дженнифер Лоуренс) борется против государственной системы: все ресурсы достаются пирующим жителям столицы в то время, как отдаленные районы сурово голодают. История противостояния начинается с участия героини в «Голодных играх» - ежегодном телевизионном шоу, в котором подростки вынуждены убивать друг друга. После этого пламя революции разгорается. Дормер исполняет роль Крессиды, режиссера, которая запечатлевает на камеру действия повстанцев.





Натали Дормер - Личная жизнь

У актрисы паралич лицевого нерва, однако это почти незаметно при просмотре ее фильмов. Врожденный дефект придает ее внешности индивидуальность - неповторимую асимметричную улыбку. В 2006 году Дормер встретила на кастинге «Тюдоров» ирландца Энтони Бирна, и между ними завязался роман. На сегодняшний день пара живет в Туикенеме на юго-западе Лондона.