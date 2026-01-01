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Мори Гинсберг
Мори Гинсберг Maury Ginsberg
Киноафиша Персоны Мори Гинсберг

Мори Гинсберг

Maury Ginsberg

Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Биография Мори Гинсберга

Родился в 1970 году.

Популярные фильмы

Джессика Джонс 8.0
Джессика Джонс (2015)
Чем мы заняты в тени 7.8
Чем мы заняты в тени (2019)
Сцены из супружеской жизни 7.8
Сцены из супружеской жизни (2021)

Фильмография Мори Гинсберга

Максимальное удовольствие гарантировано
Максимальное удовольствие гарантировано
комедия, триллер 2026, США
Остров Сент-Икс 6.2
Остров Сент-Икс
драма, фантастика, детектив 2023, США
Последние дни Птолемея Грея 7.6
Последние дни Птолемея Грея
драма 2022, США
Американские истории ужасов 6.3
Американские истории ужасов
ужасы 2021, США
Сцены из супружеской жизни 7.8
Сцены из супружеской жизни
драма, мини-сериал 2021, США
Чем мы заняты в тени 7.8
Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы 2019, США
Джессика Джонс 8
Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
Элементарно 7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
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