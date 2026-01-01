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Фильмография
Мори Гинсберг
Maury Ginsberg
Киноафиша
Персоны
Мори Гинсберг
Мори Гинсберг
Maury Ginsberg
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Мори Гинсберга
Родился в 1970 году.
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Популярные фильмы
8.0
Джессика Джонс
(2015)
7.8
Чем мы заняты в тени
(2019)
7.8
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(2021)
Фильмография Мори Гинсберга
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2026, США
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2023, США
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2021, США
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Сцены из супружеской жизни
драма, мини-сериал
2021, США
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7.8
Чем мы заняты в тени
комедия, ужасы
2019, США
8
Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика
2015, США
7.7
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драма, криминал, детектив
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