Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
О персоне
Фильмография
Связи
Вопросы и ответы
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Личные связи
Аманда Сайфрид
были в отношениях с 2012 по 2013
Биография Десмонд Хэррингтон
Родился 19 октября 1976 года. Саванна, Джорджия, США.
Развернуть
Фильмография Десмонд Хэррингтон
Неоновый демон
ужасы, триллер
2016, США / Франция
6.0
Таймер
драма, мелодрама, фэнтези, комедия
2009, США
6.0
Объект любви
комедия, ужасы, сказка, триллер
2003, США
5.0
Поворот не туда
триллер, ужасы
2003, США
8.0
Корабль-призрак
ужасы, триллер
2002, США
6.0
Яма
триллер
2001, Великобритания
8.0
Жанна д'Арк
исторический, драма, военный, биография
1999, Франция
6.0
Все фильмы
Связи
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
были в отношениях с 2012 по 2013
Все связи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом