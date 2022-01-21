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Фильмография
Мит Лоаф
Meat Loaf
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Персоны
Мит Лоаф
Мит Лоаф
Meat Loaf
Дата рождения
27 сентября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 января 2022
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Даллас, США
Место смерти
Нашвилл, США
Рост
183 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Мит Лоаф
Родился 27 сентября 1947 года. Даллас, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.6
Бойцовский клуб
(1999)
7.8
Байки из склепа
(1989)
7.7
Элементарно
(2012)
Фильмография Мит Лоаф
5.2
Страх сцены
Stage Fright
мюзикл, ужасы
2013, Канада
Смотреть трейлер
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
7.5
Посредник Кейт
драма
2011, США
7.3
Хороший мальчик
Beautiful Boy
драма
2010, США
Смотреть трейлер
5.9
Во власти тигра
Burning Bright
триллер, ужасы, драма
2010, США
7.4
Мастера ужасов
ужасы
2005, США
4.2
Бладрейн
BloodRayne
сказка, боевик, ужасы
2005, США / Германия
Рецензия
4.9
С первой попытки
A Hole in One
комедия
2004, США
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