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Мит Лоаф
Мит Лоаф Meat Loaf
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Мит Лоаф

Meat Loaf

Дата рождения
27 сентября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 января 2022
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Даллас, США
Место смерти
Нашвилл, США
Рост
183 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Биография Мит Лоаф

Родился 27 сентября 1947 года. Даллас, Техас, США.

Популярные фильмы

Бойцовский клуб 8.6
Бойцовский клуб (1999)
Байки из склепа 7.8
Байки из склепа (1989)
Элементарно 7.7
Элементарно (2012)

Фильмография Мит Лоаф

Страх сцены 5.2
Страх сцены Stage Fright
мюзикл, ужасы 2013, Канада
Смотреть трейлер
Элементарно 7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
Посредник Кейт 7.5
Посредник Кейт
драма 2011, США
Хороший мальчик 7.3
Хороший мальчик Beautiful Boy
драма 2010, США
Смотреть трейлер
Во власти тигра 5.9
Во власти тигра Burning Bright
триллер, ужасы, драма 2010, США
Мастера ужасов 7.4
Мастера ужасов
ужасы 2005, США
Бладрейн 4.2
Бладрейн BloodRayne
сказка, боевик, ужасы 2005, США / Германия
Рецензия
С первой попытки 4.9
С первой попытки A Hole in One
комедия 2004, США
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