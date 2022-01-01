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Билл Сейдж
Билл Сейдж
Bill Sage
О персоне
Фильмография
Билл Сейдж
Bill Sage
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Дата рождения
17 июля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
180 см
Биография Билла Сейджа
Родился 17 июля 1962 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Билла Сейджа
За призрачной дверью
ужасы, вестерн
2020, США
6.0
Нед Райфл
драма
2015, США
6.0
Восхождение в Ад
исторический, ужасы, триллер
2014, США
4.0
Уже не дети
драма
2012, США
5.0
Простые люди
драма, мелодрама, криминал
1992, Италия / Великобритания / США
7.0
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