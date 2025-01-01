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Винсент Куратола
Vincent Curatola
Киноафиша
Персоны
Винсент Куратола
Винсент Куратола
Vincent Curatola
Дата рождения
16 августа 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Энглвуд, Нью-Джерси, США
Популярные фильмы
8.7
Сопрано
(1999)
6.4
Ограбление казино
(2012)
Фильмография Винсент Куратола
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2012
1999
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.4
Ограбление казино
Killing Them Softly
криминал, триллер
2012, США
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8.7
Сопрано
драма, криминал
1999, США
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