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Дэвид Торнтон

David Thornton
Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон David Thornton
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Дата рождения
12 июня 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Дэвид Торнтон

Родился 12 июня, 1953 года. Южная Каролина, США

Фильмография Дэвид Торнтон
Альфа Дог
Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.0
Любовь и сигареты
Любовь и сигареты
мюзикл, мелодрама, комедия 2005, США
6.0
Дневник памяти
Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.0
Наследство
Наследство
драма, триллер 1998, США
5.0
Один дома 3
Один дома 3
криминал, комедия, семейный 1997, США
7.0
Если Люси упадет
Если Люси упадет
комедия, мелодрама 1996, США
4.0
Джеффри
Джеффри
комедия, драма 1995, США
6.0
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