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Дэвид Торнтон
Дэвид Торнтон
David Thornton
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Дэвид Торнтон
David Thornton
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Дата рождения
12 июня 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Дэвид Торнтон
Родился 12 июня, 1953 года. Южная Каролина, США
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Фильмография Дэвид Торнтон
Альфа Дог
криминал, драма
2006, США
7.0
Любовь и сигареты
мюзикл, мелодрама, комедия
2005, США
6.0
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.0
Наследство
драма, триллер
1998, США
5.0
Один дома 3
криминал, комедия, семейный
1997, США
7.0
Если Люси упадет
комедия, мелодрама
1996, США
4.0
Джеффри
комедия, драма
1995, США
6.0
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