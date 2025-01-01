Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кэйси Семашко
Casey Siemaszko
Киноафиша
Персоны
Кэйси Семашко
Кэйси Семашко
Casey Siemaszko
Дата рождения
17 марта 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Популярные фильмы
8.4
Буря столетия
(1999)
8.0
Останься со мной
(1986)
7.4
О мышах и людях
(1992)
Фильмография Кэйси Семашко
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
1999
1994
1992
1988
1986
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
8.4
Буря столетия
драма, ужасы, триллер
1999, США
5.7
Карманные деньги
Milk Money
мелодрама, комедия
1994, США
7.4
О мышах и людях
Of Mice and Men
драма, вестерн
1992, США
6.8
Молодые стрелки
Young Guns
криминал, триллер, драма, вестерн, боевик
1988, США
8
Останься со мной
Stand by Me
драма, семейный, приключения
1986, США
Так Рудольф или Родион? Этот вопрос годами мучил зрителей при просмотре «Москва слезам не верит» — вот ответ
Именно Оракул — один из самых опасных персонажей в «Матрице»: зрители зря списывают ее со счетов из-за внешности
Дени Вильнев приложил руку к главному хоррору 2025 года, сам того не зная: вот с какого фильма взята идея
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667