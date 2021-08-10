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Лаура Бенанти
Лаура Бенанти
Laura Benanti
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Лаура Бенанти
Laura Benanti
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Дата рождения
15 июля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Лауры Бенанти
Родилась 15 июля 1979 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лауры Бенанти
Сколько стоит жизнь?
биография, драма, исторический
2020, США
6.0
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10 августа 2021 13:38
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