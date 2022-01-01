Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мириам Шор
Мириам Шор
Miriam Shor
О персоне
Фильмография
Мириам Шор
Miriam Shor
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 июля 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Миннеаполис, Миннесота, США
Рост
173 см
Биография Мириам Шор
Родилась 25 июля 1971 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
Развернуть
Фильмография Мириам Шор
Сама жизнь
мелодрама
2014, США
6.0
То, что она сказала
комедия
2012, США
3.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом