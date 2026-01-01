Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Кендес
Alexander Cendese
Александр Кендес
Александр Кендес
Alexander Cendese
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.5
Вечеринка в саду
(2008)
4.7
Безумно известный
(2017)
Фильмография Александр Кендес
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Год
Все
2017
2008
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.7
Безумно известный
Crazy Famous
боевик, комедия
2017, США
5.5
Вечеринка в саду
Garden Party
драма
2008, США
