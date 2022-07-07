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Джина Гершон

Gina Gershon
Джина Гершон
Джина Гершон Gina Gershon
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Дата рождения
10 июня 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джины Гершон

Фильмография Джины Гершон
Бордерлендс
Бордерлендс
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Октагон: Боец vs Рестлер
Октагон: Боец vs Рестлер
боевик, спорт 2020, Великобритания
4.0
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина
комедия 2020, США / Испания / Италия
6.0
Рассказы Русалочки
Рассказы Русалочки
мелодрама, приключения, драма, фэнтези 2018, США
4.0
Американский гонщик
Американский гонщик
боевик 2018, США
5.0
Дробовик
Дробовик
комедия, боевик 2018, США
6.0
Необъяснимое
Необъяснимое
триллер, драма 2017, Великобритания / США
5.0
11 сентября
11 сентября
боевик, драма 2017, США
4.0
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Обри Плаза погружается в криминальный мир в трейлере триллера «Преступница Эмили» «Мы серьезные люди. Они должны нас бояться», – говорит героиня Плазы.
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7 июля 2022 15:03
Тео Росси составит компанию Обри Плазе в криминальной драме «Преступница Эмили» В фильме расскажут о женщине в сложной ситуации. 
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24 августа 2021 16:16
В своем новом фильме Обри Плаза сыграет девушку, втянутую в криминальный мир Лос-Анджелеса Вместе с актрисой в ленте появится Джина Гершон. 
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19 августа 2021 15:13
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