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Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Jake Weber
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Джейк Уэбер
Jake Weber
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Дата рождения
12 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Джейка Уэбера
Родился 12 марта 1963 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джейка Уэбера
Те, кто желает мне смерти
триллер
2021, Канада / США
6.0
Уроки вождения
комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
Голодные сердца
триллер, драма
2014, Италия
6.0
На цепи
триллер, ужасы
2012, США
6.0
«Роллинг Стоунз» в изгнании
документальный, мюзикл
2010, США / Великобритания
7.0
Рассвет мертвецов
боевик, ужасы, триллер, драма
2004, США
7.0
Гавань
боевик, драма
2004, США / Великобритания / Германия / Испания
6.0
Ю-571
боевик, военный, драма
2000, Франция / США
5.0
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27 августа 2021 15:46
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