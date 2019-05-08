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Джон Ханна

John Hannah
Джон Ханна
Джон Ханна John Hannah
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Дата рождения
23 апреля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джоанна Рот
Состоят в браке
Биография Джона Ханны

Содержание:
Джон Ханна — фильмы
  - Джон Ханна — Четыре свадьбы и одни похороны
  - Джон Ханна — Мумия
  - Джон Ханна — Спартак: Кровь и песок
Джон Ханна — Личная жизнь

Шотландский актер кино и телевидения Джон Дэвид Ханна родился в городке Ист-Килбрайде, в Южном Ланкашире, Шотландия, 23 апреля 1962 года, в семье слесаря Джона и Сьюзен, которая работала уборщицей. В семье к тому времени было уже две девочки. Джон окончил среднюю школу в Клермонте и собирался стать инженером-электриком, но его сильно привлекала игра в местном театральном кружке. Коллеги по театральному искусству посоветовали поступить в Королевскую Шотландскую Академию Музыки и Драмы, что он и сделал с первого раза.
После окончания учёбы, Джон Ханна участвовал в театральных постановках, снимался в короткометражных фильмах и телепередачах, играя главные и второстепенные роли.


Джон Ханна — фильмы

В 1994 году появился значимый для Джона проэкт «Четыре свадьбы и одни похороны», где его пригласили сыграть Мэтью. Фильм принес ему узнаваемость и актера заметили. После была роль маньяка-убийцы в фильме «Правда или вызов», роль Джонатана в фильме «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс, который получил продолжение. В 1999 году вышел фильм «Осторожно, двери закрываются», где Джон сыграл романтичного Джеймса Хаммертони, а его партнершей на площадке стала Гвинет Пэлтроу. Затем в 2000-е были сериалы «Шпионка», «Фрейзер», «Карнавал» и много других интересных ролей в кино и телевидении. В 2010 году Джон исполнил роль Квинта Лентула Батиата в историческом сериале американского кабельного канала Starz «Спартак: Кровь и песок», а затем и в приквеле «Спартак: Боги арены». С 2012–2017 годы Джон поучаствовал в таких сериалах как «Элементарно», «Агенты «Щ.И.Т.«», «Холистическое Агентство Дирка Джентли» и в планах у актера еще много замечательных проектов.


Джон Ханна — «Четыре свадьбы и одни похороны»

Британская романтическая комедия Майка Ньюэлла 1994 года. Сюжет рассказывает о истории друзей от лица главного героя Чарльза. Жизнь показана чередой свадеб и похорон, на которых они все встречаются. Джон Ханна играет Метью — одного из друзей Чарльза.


Джон Ханна — «Мумия»

Приключенческий фильм 1999 года Стивена Соммерса. Библиотекарь Эвелин «Иви» Карнахан с братом Джонатаном, его играет Джон Ханна, и охотником за сокровищами Риком отправляются в опасное приключение к Хамунаптре. Фильм получил продолжение из 2 частей. В обеих картинах Джон Ханна вернулся к своей роли.


Джон Ханна — «Спартак: Кровь и песок»

Американский исторический сериал 2010 года о предводителе одного из крупнейших восстаний рабов в Римской республике в 73 — 71 годах до н. э. — Спартаке. Джон Ханна сыграл основоположника собственной гладиаторской школы Квинта Лентулия Батиата, хитрого и амбициозного человека.


Джон Ханна — Личная жизнь

Джон женат на актрисе Джоанне Рот с которой воспитывает близнецов — сына Гэбриэла и дочь Астрид, 2004 года рождения.

Интересные факты о Джоне Ханне

В декабре 1997 года Джон Ханна и продюсер Мюрреей Фергюсон основали кинокомпанию Clerkenwell Films.
Сборы картины «Четыре свадьбы и одни похороны» превысили 245 млн долларов, сделав ленту самым успешным британским фильмом в прокате за всю историю
Джон говорит, что вовсе не собирался делать своего персонажа Джонатана из фильма «Мумия» комичным, а вовсе наоборот.

Фильмография Джона Ханны
В тылу врага
В тылу врага
военный 2020,
4.0
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
анимация 2019, Бельгия / Великобритания / Германия
5.0
За бортом
За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
7.0
Другая мать
Другая мать
драма, военный 2017, Великобритания
6.0
Целясь в Сократеса
Целясь в Сократеса
2014, Великобритания
5.0
Мое лето пинг-понга
Мое лето пинг-понга
комедия 2014, США
6.0
Слова
Слова
драма, триллер 2012, США
7.0
Последний легион
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения 2007, США / Великобритания / Франция
5.0
Все фильмы
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8 мая 2019 16:12
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Связи
Джоанна Рот Joanna Roth
Состоят в браке
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