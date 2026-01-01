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Кэйси Биггс Casey Biggs
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Кэйси Биггс

Casey Biggs

Дата рождения
4 апреля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Толидо, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Элементарно 7.7
Элементарно (2012)

Фильмография Кэйси Биггс

Колин: Черное и белое 6.1
Колин: Черное и белое
драма, мини-сериал 2021, США
Элементарно 7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
В поле зрения 8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
Стрекоза 7.1
Стрекоза Dragonfly
триллер 2002, США / Германия
Звездный путь: Энтерпрайз 7.5
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика 2001, США
Найтмэн 5.7
Найтмэн
боевик, криминал, фэнтези 1997, США/Канада
Секретные материалы 8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика 1993, США
Она написала убийство 7.2
Она написала убийство
криминал, детектив 1984, США
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