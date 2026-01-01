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Фильмография
Кэйси Биггс
Casey Biggs
Киноафиша
Персоны
Кэйси Биггс
Кэйси Биггс
Casey Biggs
Дата рождения
4 апреля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Толидо, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Фантастический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.7
Элементарно
(2012)
Фильмография Кэйси Биггс
6.1
Колин: Черное и белое
драма, мини-сериал
2021, США
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
7.1
Стрекоза
Dragonfly
триллер
2002, США / Германия
7.5
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика
2001, США
5.7
Найтмэн
боевик, криминал, фэнтези
1997, США/Канада
8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика
1993, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
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