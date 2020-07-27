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Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр
Chris Bauer
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Кристофер Бауэр
Chris Bauer
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Дата рождения
28 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
184 см
Биография Кристофера Бауэра
Родился 28 октября 1966 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кристофера Бауэра
Путь домой
приключения, семейный
2019, США
8.0
Волки
драма, спорт
2017, США
5.0
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
Земля будущего
фантастика
2015, США
7.0
Бернард и Дорис
биография, комедия, драма
2006, США
6.0
Непристойная Бетти Пейдж
драма, биография
2005, США
6.0
Сладкий и гадкий
мюзикл, комедия, драма
1999, США
6.0
Без изъяна
криминал, комедия, драма
1999, США
6.0
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СССР против США на Луне в свежем тизере второго сезона «Ради всего человечества»
Дата возращения шоу пока держится в тайне.
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27 июля 2020 14:29
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