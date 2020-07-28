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Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
James Frain
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Джеймс Фрейн
James Frain
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Дата рождения
14 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Джеймс Фрейн
Родился 14 марта 1968 года. Лидс, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймс Фрейн
Одинокий рейнджер
триллер, боевик, вестерн
2013, США
7.0
Воды слонам!
драма
2011, США
8.0
Транзит
криминал, триллер, драма
2011, США
7.0
Там, где сердце
мелодрама, драма
2000, США
7.0
Азартные игры
триллер, криминал, боевик, драма
2000, США
6.0
Хилари и Джеки
драма, мюзикл
1998, Великобритания
7.0
Робинзон Крузо
приключения, драма
1997, США
6.0
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28 июля 2020 16:08
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